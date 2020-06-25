نقل الفنان المصري ” عبد الله مشرف ” فجر اليوم الخميس إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته باشتباه فى جلطة بالمخ .

وأشارت تقارير صحفية مصرية أن الحالة الصحية لعبد الله مشرف حرجة جدا .. ويتواجد بغرفة العناية المركزة لمحاولة إنقاذه .

كما أعلن الخبر الفنان ” مجدي صبحي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فكتب قائلا : ” إنسان قبل أن يكون فنان .. طيبة قلبه مشوفتهاش في حد .. جمال تكوينه الإنساني بدرجة خيالية ” .

وتابع : ” أنا مش بجامل ولكن هذه حقيقة عشت معه أجمل فترات حياتي الفنية وجمعنا أعمال فنية عظيمة دائما كوميديان في الفن وفي حياته الشخصية أنه القدير الجميل عبد الله مشرف شفاك الله وعفاك وتقوم بسلامة الله يا حبيبي ” .

يذكر أن الفنان عبد الله مشرف قدم العديد من الأعمال سواء في المسرح أو السينما أو الدراما ومن بين تلك الأعمال : مسرحية ” وجهة نظر ” ومسرحية ” تخاريف ” ومسرحية ” لعبة الست ” ومسلسل ” يوميات ونيس ” ومسلسل ” زيزينيا ” ومسلسل ” فارس بلا جواد ” .

ومن الأفلام : ” عمر وسلمى 2 ” و ” حين ميسرة ” و ” هي فوضي ” و ” أريد خلعًا ” و ” العيال هربت ” و ” وش إجرام ” و ” جعلتني مجرما ” .