أصيب الفنان المصري ” عماد محرم ” بوعكة صحية دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بعد شعوره بآلام في عضلة القلب وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم .

وأشرت زوجة عماد محرم في تصريحات صحفية لها إلى أن زوجها يتواجد داخل غرفة العناية المركزة منذ ثلاثة أيام بعد تدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات العزل بأكتوبر للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .

وأضافت أنه كان قد أجرى مسحتين وكانت نتيجتهما سلبية وينتظر أن يجري مسحة أخرى وإذا جاءت نتيجتها سلبية أيضا سينقل إلى مستشفى أخرى بعيدا عن المصابين بفيروس كورونا .

يذكر أن الفنان عماد محرم شارك في العديد من الأعمال الفنية من أشهرها فيلم ” العفاريت ” حيث جسد شخصية ” شمندي ” .