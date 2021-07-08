تعرض نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ” هاني شاكر ” لأزمة صحية بشكل مفاجئ استدعت نقله على إثرها إلى المستشفى .

واعتذر هاني شاكر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن حفله الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة بدار الأوبرا وتقرر تأجيله بسبب ظروف مرضه .

فقال في مقطع فيديو ظهر به من داخل المستشفى : ” جمهوري الحبيب أنا بعتذر جدا عن حفلة النهاردة في الأوبرا .. كان نفسي أشوفكم وأسعد بيكم واغنيلكم كل اللي انتو عايزينه ” .

وتابع : ” بس للأسف الشديد أنا النهاردة تعبان شوية عندي ضربات قلبي مش مظبطة وجيت مستشفى الصفا بعمل تحاليل وفحوصات ولازم على الأقل افضل 48 ساعة في العناية ” .

وأضاف هاني شاكر : ” بجد بعتذر من قلبي أنا كان نفسي أكون معاكو وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا وأسعد بيكم واشوفكم لإن انتو اللي بتدوني معنى وطعم للحياة بجد ” .