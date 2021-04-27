كشف ” أيمن سلامة ” مؤلف مسلسل ” بنت السلطان ” التي تقوم الفنانة ” روجينا ” ببطولته عن تعرض الأخيرة لإصابة أثناء تصويرها للمسلسل والتي استدعت نقلها إلى المستشفى .

فكتب أيمن سلامة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” دون أن يكشف عن طبيعة الإصابة قائلا : ” قدر الله وما شاء فعل .. ألف سلامة عليكي يا روجينا .. الحمد لله على كل شيء إصابة روجينا أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى ” .

كما كتب ” أحمد شفيق ” مخرج العمل عبر حسابه على موقع فيس بوك أيضا : ” إصابة روجينا أثناء التصوير اليوم وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروجينا للمستشفى للاطمئنان عليها .. الحمد لله على كل شيء وألف مليون سلامة .. دعواتكم ” .

يذكر أن روجينا تخوض تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى في مسلسل بنت السلطان ويشاركها كلا من : باسم سمرة وأحمد مجدي وسوسن بدر وأحمد بدير وندى موسى ومحمد مهران ومحمود حجازي ومحمود حافظ ونانسي صلاح وحسن أبو الروس .