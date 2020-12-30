نُقلت الكاتبة السورية دلع الرحبي، إلى أحد المستشفيات في كندا مقر إقامتها، وذلك بعدما علمت بنبأ وفاة زوجها المخرج السوري صباح الثلاثاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ58 عامًا.

وكشفت العديد من التقارير الإعلامية، أن دلع الرحبي أصيبت بانهيار عصبي، وأن تلك الأزمة الصحية تطلبت وضعها تحت الملاحظة الطبية، برفقة فريق طبي أملًا في استقرار حالتها.

وصعد اسم دلع الرحبي إلى قائمة التريند السعودي، عبر محرك البحث “غوغل” وسط تداول معلومات تؤكد محاولتها اللحاق بجثمان زوجها، سواء بمرافقته عند نقله من القاهرة لسوريا، أو الوصول إلى دمشق وانتظاره هناك.

وأكدت المصادر، أن دلع الرحبي تحاول العودة إلى القاهرة أو سوريا، لحضور دفن جثمان زوجها ووالد ابنتها الوحيدة.

وكانت قد أكدت مصادر، أن أسرة المخرج الراحل حاتم علي وعددًا من الفنانين حضروا إلى الفندق لمرافقة الجثمان، لحين انتهاء التحقيقات.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان السوري جمال سليمان، كان على رأس الحاضرين للانتهاء من استخراج شهادة وفاة حاتم علي، والسبب وراءها، قبل نقله إلى أحد المستشفيات حتى انتهاء إجراءات سفر الجثمان.

ونوّهت المصادر بأن فندق الإقامة الذي تُوفي بداخله حاتم علي، حضر فيه -أيضًا- الفنان السوري سامر المصري، والمنتج السوري محمد مشيش، وعدد من أصدقاء المخرج الراحل، للوقوف بجانب ابنه في مصابه الأليم.

وتحولت صفحات مشاهير الوطن العربي من فنانين وإعلاميين لحالة من الحزن، بعد الرحيل المفاجئ للمخرج السوري الشهير حاتم علي، حيث حرص زملاؤه على نعيه بكلمات مؤثرة ودعوا له بالرحمة وأسرته بالصبر والسلوان.

وعبّرت النجمة اللبنانية إليسا عن حزنها لرحيل حاتم، بقولها عبر حسابها بـ”تويتر”: “‏محزن جدا رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا.. ما أبشع هالسنة اللي رافضة تفل إلا ما تاخد أحلى ناس معها. الله يرحمو ويصبّر عيلتو عا هالمصاب الأليم”.

أما الفنانة نادين نسيب نجيم، فعبّرت عن صدمتها ونعته تقول: “‏من فترة كتير اتذكرتك وكنت عم خبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش أنت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي الله يرحمك برحمته الكبيرة منحبك”.

وكتب الفنان السعودي ناصر القصبي، عبر “تويتر”: “فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميلة.. كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني”.

ودعا له القصبي بقوله: “سامحه يارب واغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لا تزال محفوره في وجدان المشاهد العربي”.

وودعه الفنان السوري معتصم النهار، بقوله: “‏أستاذي.. قدوتي، أملي بما تبقى، الرحمة لروحك، خسارة كبيرة، بكرت يا أستاذ المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله”.

أما الفنان السوري ناصيف زيتون، فقال: “‏مؤلم ومحزن خبر وفاة المخرج والفنان الكبير حاتم علي.. كل العزاء لعائلته والله يصبر قلبكن الله يرحمه”.

ونعاه الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، فعلق على وفاة الراحل قائلًا: “‏وفاة المخرج العربي الكبير ‎#حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة الزير سالم, ثلاثية الأندلس, التغريبة الفلسطينية, عمر الله يرحمه ويغفر له”.