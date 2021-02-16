نقل الاعلامي المصري عمرو اديب الى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير كبير حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة سيارة عمرو أديب التي تحطمت مقدمتها بشكل كبير.

وقد كشف مصدر أمني إن الحادث وقع بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.

هذا وقد صرح طارق يونس، رئيس تحرير برنامج الحكاية، إن عمرو أديب خرج من المستشفى، منذ قليل، بعد تلقى العلاج اللازم، وإجراء فحوصات وأشعة للاطمئنان على سلامته.