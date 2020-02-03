نقل مخرج مصري إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة

تداولت وسائل إعلام محلية مصرية أنباءا عن تعرض المخرج المصري ” خالد جلال ” إلى أزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة .

حيث قالت بإنه تعرض لتلك الأزمة أثناء تواجده بمنزله وتدهورت حالته الصحية وقامت زوجته بالإتصال بالإسعاف على الفور .. وإنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحة قسطرة عاجلة .

ولكن خرج المخرج خالد جلال في تصريحات صحفية لينفي تعرضه لأزمة قلبية وأن سبب توجهه إلى المستشفى هو لإجراء فحوصات طبية بعد شعوره بالإرهاق وارتفاع في ضغط الدم نتيجة ضغوط العمل .

فقال : ” ذهبت بسيارتي الخاصة ولم أنقل بسيارة إسعاف كما قيل .. فخلال الفترة الماضية شعرت بإرهاق ناتج عن ضغط العمل ” .

كما نشر الإعلامي المصري ” محمد نشأت ” صورة عبر حسابه الشخصي على وقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مع المخرج خالد جلال لطمأنة الجمهور على صحته من داخل المستشفى .

وكتب في تعليقه عليها : ” الأستاذ اهو زى القمر ماشاء الله .. ألف مليون سلامة .. عملية بسيطة إن شاء الله وهتقوم زى الفل يا حبيبي وأبويا ” .