أعلن الفنان ” آدم حسين ” زوج الفنانة ” شاهيناز ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن نقل الأخيرة إلى المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية .

وتضمن المنشور صورة لشاهيناز وهي على فراش المرض بغرفتها داخل المستشفى وتضع المحاليل الطبية في يدها .

وكتب آدم حسين في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله على كل شيء .. للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل .. ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم ” .

كما نشر ” عصام نصر الدين ” مدير أعمال شاهيناز منشورا له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي طالب من خلاله الدعاء لها بالشفاء .

فكتب قائلا : ” نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى .. ادعوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها أمين .. الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم بالشفاء العاجل ” .