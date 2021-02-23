نُقل الفنان المصري يوسف شعبان إلى المستشفى على الفور بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه في العناية المركزة، حيث يعاني من صعوبة في التنفس وفق قول ابنته إيمان.

وأضافت إيمان في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن كبر سن والدها تسبب في ازدياد حالته سوءًا، ويقوم الأطباء في المستشفى بوضع البروتوكول العلاجي الخاص به، والمناسب لحالته الصحية.

وأوضحت ابنة يوسف شعبان أن والدها لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة، بعد أن كان عائدا من لبنان، حيث كان يصور بعض المشاهد لمسلسله الرمضاني.

وأشارت إلى أنه بعد عودة شعبان بيومين من لبنان، بدأ يشعر بالتعب وتظهر عليه الأعراض ليشخص الأطباء حالته إصابة بكورونا.

ولفتت إلى أن الأطباء كشفوا أن حالته الصحية، ستتحسن مع البروتوكول الطبي، فلا توجد لديه أي صعوبات في الاستجابة للعلاج، مبينة أنه يتلقى العناية الطبية اللازمة.