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نقيب الموسيقيين التونسيين يهاجم أصالة : “ذكرى لما تغني المفروض أصالة تبيع ليمون

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في تصريحات مثيرة للجدل لنقيب المهن الموسيقية في تونس ” مقداد السهيلي ” خلال استضافته في أحد البرامج الإذاعية بمحطة ” ميوزيك ” في تونس حول رأيه في صوت المطربة أصالة .

قال مقداد أن صوت أصالة يجعله يريد الذهاب لمستشفى الأعصاب .

وبسؤاله عن المقارنة بين كلا من صوت المطربة أصالة والمطربة الراحلة ذكرى علق ساخرا وقال : ” ذكري لما تغني المفروض أصالة تبيع ليمون ” .

كما طالت تصريحاته وانتقاداته المطربة اللبنانية إليسا منتقدا اللقب التي حصلت عليه وهو ” ملكة الإحساس ” قائلا : ” من لقبها بملكة الإحساس .. عندما تكون إليسا ملكة الإحساس فماذا تلقب أم كلثوم؟ ” .

ووصف كلمات أغنية ” أجمل إحساس في الكون ” لإليسا بالكلام التافه وعلق قائلا : ” كلام تافه مثل أغنية أواخر الشتا قبل اللي فات ” .

 

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