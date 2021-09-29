حضرت الفنانة ” نهال عنبر ” اليوم الأربعاء ندوة أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين لمناقشة دور الإعلام والدراما في مكافحة التبغ في مصر وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ .

وأعربت نهال عنبر في كلمتها بالندوة عن كرهها الشديد للتدخين حيث أنها لا تتواجد في أي مكان به تدخين ومنعته بمنزلها .. فقالت : ” التدخين في البيت ممنوع ولو أصر أي شخص أن يدخن سيجارة يبقى في البلكونة ” .

وتابعت نهال عنبر مطالبة بمنع مشاهد التدخين في الدراما مؤكدة على رفضها لأداء مثل هذه المشاهد .. وأشارت إلى أنها كان قد طُلب منها تصوير أحد المشاهد وهي تدخن ورفضت ذلك موضحة أن الممثل يمكنه أن يقوم بمشاهد التوتر والقلق بدون أن يمسك سيجارة فى يده .

وأضافت : ” عرض عليا في أحد الأعمال الفنية أن أمسك سيجارة ولكني رفضت الإقدام على تلك الخطوة نهائياً وتحايلت على الموقف بأداء مقنع كما يريد المخرج ولم استخدم السيجارة .. أنا أرفض مشاهد التدخين .. نفسي يصدر قرار حاسم بمنع التدخين فى الدراما .. المنع لا يغير شيء في الدراما ” .

واستكملت : ” الطفل عندما يمسك الريموت ويفتح التلفزيون ويرى الفنان يمسك السيجارة فى يده بالتأكيد سيقلد هذا المشهد ” .