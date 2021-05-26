خرجت الفنانة ” نهال عنبر ” مسئولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية المصرية بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن تطورات الوضع الصحي للفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

حيث قالت نهال عنبر أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما في الوقت الحالي وتتحسن بشكل تدريجي .

وطالبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل فقالت : ” دلال أطيب وأجدع واحدة في الدنيا .. يا رب ترجع لبناتها بالسلامة ويصبر قلبهم على فراق والدهم الفنان سمير غانم ويبرد قلبهم ” .

وكان الإعلامي ” رامي رضوان ” قد تحدث مساء أمس خلال برنامجه مساء dmc عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته الفنانة ” دنيا سمير غانم ” موضحا أنها مازالت بالمستشفى داخل غرفة العناية المركزة .

وأضاف أنها لازالت تعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وإلى الآن لا علم لديها بخبر وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي خوفا من تدهور صحتها وحالتها النفسية .