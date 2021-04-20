أحيت الفنانة ” نهال عنبر ” الذكرى السنوية الأولى على وفاة شقيقتها التي وافتها المنية في شهر إبريل 2020 بعد صراع مع المرض .

فنشرت نهال عنبر مجموعة من الصور لشقيقتها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة : ” في ذكرى السنة الأولى لأختي الوحيدة اللي عشت معاها كل مراحل حياتي ” .

وتابعت : ” كنتي أختي وصديقتي وعشرة عمري كله من الطفولة لحد لما تركتيني ورحتي عند ربنا في مكان أحسن من الدنيا بكتير .. وحشتينا ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته .. اسألكم الدعاء والفاتحة ” .