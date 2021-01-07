علقت الفنانة المصرية نهى العمروسى على قرار النيابة العامة، إخلاء سبيل ابنتها “نازلي مصطفى كريم” على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.

وكتبت نهى العمروسي عبر حسابها على فيسبوك: “الحمدلله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت انا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من ثال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون)”.

كما نشرت نهى، بيان المحامي طارق العوضي وعلقت: “لم نخسر رهاننا على نزاهة ومهينة النيابة العامة المصرية أشكر سيادة النائب العام المحترم المستشار حمادة الصاوي”.

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

وفى 24 أغسطس الماضي أمرت النيابة بضبط المتهمين فى الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية فى 28 يوليو الماضى، ثم الثالثة فى 29 يوليو الماضى. يذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت فى تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.