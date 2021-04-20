نشرت الفنانة ” نهى العمروسي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول مطالبتها بوقف عرض مسلسل الطاووس .

وذلك بزعم أن المسلسل يسيء لسمعة إبنتها الشاهدة في قضية الاغتصاب الشهيرة بالفيرمونت والتي تم استغلال صورتها في الدعاية له .

فأشارت نهى العمروسي إلى أن اعتراضها كان على الدعاية للمسلسل ولكنها لم تطالب بإيقاف عرضه .

وقالت في منشورها : ” منعا للخلط .. فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والاستاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض مسلسل الطاووس و ده مش حقيقي بالمرة .. إحنا كان كل إعتراضنا علي الدعاية واستخدام صورة بنتي نازلي علي بوسترز دعاية المسلسل علي بعض صفحات السوشيال ميديا ” .

وتابعت العمروسي : ” لكن إحنا مع حرية الإبداع ومواقفنا ثابتة ولا يمكن أن نسعى لوقف أي عمل فني .. أنا بحترم مهنتي وبحترم زملائي ومجهودهم وأفكارهم حتى لو اختلفت معاها ” .

ومن ناحية أخرى خرج المحامي ” طارق العوضي ” بالتأكيد على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” نؤكد أنه لم يحدث أن تقدمنا بثمة دعاوي أو بلاغات تطالب بوقف عرض مسلسل الطاووس ” .

وأضاف : ” وأننا تقدمنا بشكاوى بصفتنا وكلاء عن موكلتنا نازلي كريم ضد عدد من الصفحات الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمت صورة موكلتنا الشخصية دون إذن منها في الدعاية للمسلسل ” .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد أصدر قرارا في بيان له بإحالة صناع المسلسل والقائمين عليه ومسئولي القنوات التي تعرضه إلى التحقيق .