كشفت الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل عن مشاركتها في حفل افتتاح اكسبو دبي 2020 يوم غد الخميس حيث ستحاور مجموعة من النجوم المشاركين في الحفل.

ونشرت نهى نبيل مجموعة صور لها مع عدد من النجوم كان بينهم كل من الفنان السعودي محمد عبده والفنان الاماراتي حسين الجسمي وعلقت كاتبة: “ترقبونا غدا الخميس في سهرة افتتاح #اكسبو_دبي_٢٠٢١ على تلفزيون دبي و لقاءات مع نخبة من النجوم المشاركين بالحفل”.

وينطلق المعرض الدولي اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويستمر حتى نهاية يوم 31 مارس/آذار 2022، بعد تأجيله عاما كاملا بسبب جائحة كورونا والتبعات السلبية التي خلفتها على حركة تنقل الأفراد عبر الحدود.

وسيحيي الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين تضم فنان العرب، محمد عبده، وفنانة العرب، الفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة. وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.