نوال الزغبى: مبحبش الـ تيك توك وإنتشاره هبل

أكدت المطربه اللبنانية نوال الزغبى، أنها لا تحب موقع الـ”التيك توك” الذى انتشر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين الفنانين، قائلة: الفنان يجب أن يحافظ على صورته أمام الجميع .ويجب أن يستغل الفنانين السوشيال ميديا لتعليم الناس وإفادتهم.

وأعلنت عن هذا اثناء مداخله هاتفيه في برنامج “سكاي الصباح” على فضائية “سكاى نيوزعربية”

وتناولت أيضًا النجمة تفاصيل الحجر الصحي المنزلى، الذي اتبّعه العالم كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تقضى معظم الوقت مع عائلتها واصدقاءها وتنُجز بعض الأعمال المنزلية مثل طهي الطعام وما إلي ذلك

وأضافت الزغبي أنها أجلت طرح أغنية “بعد القوية” بسبب الأحداث الأخيرة وانتشار الفيروس، مشيره إلي أن الجمهور أصبح لا يتقبل أي شيء غير الحديث عن كورونا وطرق الوقاية منه.