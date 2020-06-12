شاركت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة لها بإطلالة صيفية باللون الأزرق، بدت فيها بملامح جعلتها تبدو أصغر سناً.مما أدهش عدد كبير من المتابعين الذين تسائلوا عن سر هذا التغيير بملامح وجهها.

حيث أطلّت الزغبي في تلك الصورة بفستان باللون الأزرق الملكي، وعلقت عليها بتحية إلى جمهورها، الذي تفاعل مع الصورة معبراً عن انبهاره بها وبملامحها التي بدت في سن أصغر.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قد أعربت منذ عدة ساعات عن غضبها على المظاهرت التي شهدها لبنان اليوم، احتجاجًا على انهيار عملة الليرة والأوضاع الإقتصادية والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مستنكرة بمن يستطيع لوم شعباً فقيراً ثائر على الجوع.

وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، حيث كتبت: “مش غريب المشهد الليلة وناطرينو من زمان. لمّا بتجوع الناس وبتصرخ من فقرها، لمّا ما بقا عندا شي تخسروا الا كرامتها، بتنتسى الاخلاق وبتسقط الحواجز وبتسخف الزعامات. مين في يلوم فقير ثائر على الجوع؟ مين في يلوم شعب جوعان بس يستشرس ويفترس حكّامو الظالمين؟ الحياة وقفة عزّ”.