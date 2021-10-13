تحل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة على الاعلامي رودولف في اولى حلقات برنامج “المجهول” الذي يقدمه على صوت بيروت انترناشيونال حيث تتطرق في الحديث الى عدد من المواضيع الشائكة.

وظهرت نوال الزغبي في برومو الحلقة هي تجيب على سؤال من الاعلامي رودولف هلال حول مشكلة مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حيث قالت “ما بدي احكي بالموضوع”.

يذكر ان علاقة مميزة تربط نوال الزغبي وشيرين عبدالوهاب حيث سبق أن تحدثتا عن علاقتهم ببعض خلال استضافتها في برنامج«شيري ستديو»، إذ قالت: «شيرين أكتر واحدة بتجنن في الوطن العربي ونحنا أصدقاء من زمان كتير».

وروت شيرين عبدالوهاب، كواليس بداية علاقتها بنوال الزغبي، إذ قالت: «أول مرة اتقابلنا فيها كان عندنا فرح، وأول ما شوفتها جريت عليها وقعدت أبوس فيها، وقولتلهم فيه ست ريحتها حلوة كدة».

وتغزلت شيرين في نوال الزغبي، قائلةً:«بتفهمي في الماكياج، اتعلمت منك لما بتطلعي على المسرح ببقى شايفة إنبهار، وأول واحدة لبست الجينز في المطربات، ودايمًا سباقة في كل شيئ، إنتي مش بخيلة وبتصرفي على نفسك».