أعلن الاعلامي اللبناني زافين تصالحه مع مواطنته الفنانة نوال الزغبي بعد احد عشر عاما من القطيعة وذلك عبر تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر.

وفي التفاصيل، فقد تناولت الزغبي العشاء مع زافين للتأكيد على أن المصالحة تمّت بينهما وقامت بنشر صورة من أجواء اللقاء وكتبت: “العشاء مع صديقي. صديقي الجميل اشتقت لك”.

بدوره نشر زافين نفس الصورة وكتب: “كل مصاعب ومشاكل سنة 2020 تهون مع هذه العيدية بآخر السنة. شكرًا على المصالحة بعد 11 سنة من القطيعة والزعل، وانشالله تكون فأل خير لسنة جديدة أفضل، وكل العالم تعود للتحدث مع بعضها وتتصالح، من الكبير الى الصغير. ينعاد عليكم وميلاد مجيد عن جديد”.

ويعود الخلاف الى 11 عاماً حين استضاف زافين في برنامجه “سيرة وانفتحت” على تلفزيون المستقبل إيلي ديب زوج نوال الزغبي السابق.

زافين عاد وصرّح في لقاء اعلامي أنه نادم على الحلقة التي كان الهدف منها محاولة الصلح بين نوال وزوجها، إلا أن الحلقة أخذت منحًا مختلفًا عن الصلح ولم تحقق الهدف المرجو منها، الأمر الذي جعل نوال تأخذ موقفًا منه وتقاطعه.