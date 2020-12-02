استعرضت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ رشاقتها ولياقتها البدنية، بفيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه خلال ممارستها التمارين الرياضية في منزلها.

ونشرت نوال مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس الرياضة بكل لياقة، موجّهة نصيحة لمتابعيها من خلال تعليقها حيث كتبت: “كن أفضل نسخة من نفسك”.

وكان جمهور نوال الزغبي قد احتفل امس الاول من ديسمبر بيومها المخصص لها من قبل معجبيها ونشروا صورها واغنياتها وفيديو كليباتها عبر حساباتهم مهنئينها بهذه المناسبة.

وكتبت نوال الزغبي: “كل سنة وقبل #socialmedia و #1december بتحتفلوا بيوم #نوال_الزغبي و صار يوم مميز لالي، انتوا الحب والوفاء والدعم و السعادة بحياتي، بحبكن كتير #myfans اصدقائي المخلصين شكرا happynawalday# “.