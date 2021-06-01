عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن سعادتها بحالة العمران والنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الوقت الحالي.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر كاتبة: “شو فرحت وكبر قلبي لما وصلت على القاهرة وشفت النهضة الكبيرة اللي عم بتصير…العمران… الجمال والتطوّر واللي بيليق بقيمة هالبلد وتاريخه العظيم تحيا مصر”.

شو فرحت وكبر قلبي لما وصلت على القاهرة وشفت النهضة الكبيرة اللي عم بتصير … العمران …الجمال والتطوّر واللي بيليق بقيمة هالبلد وتاريخو العظيم #تحيا_مصر — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 31, 2021

وكان قد ألغي حفل Miss Elite World الذي كان من المفترض ان يحصل في القاهرة بسبب قرار مجلس الوزراء بمنع الحفلات والتجمعات وانتشرت العديد من الاخبار التي تشير الى ان نوال غاضبة بسبب ما حصل خصوصا انها سافرت الى مصر خصيصا لاحياء هذه السهرة لكنها قررت الخروج عن صمتها وعلقت على صفحتها وكتبت: “لست غاضبة!!!! اصلا الحفل التغى كلووووو”.