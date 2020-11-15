عبّرت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ عن دعمها لمواطنتها الفنانة ​إليسا​، في الموقف الذي ردّت فيه على الفنانة ​نانسي عجرم​، وذلك بعد الجدل الذي أثارته الأخيرة بإنتقادها لما تم نشره في الحلقة التكريمية لإليسا مؤخراً، أنها الأولى بالأرقام على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأيّدت نوال كلام إليسا، من خلال إعادة نشر منشورها، الذي ردّت فيه على نانسي، وإكتفت بوضع علامة الإعجاب ثم عادت وكتبت: “انا حبيت اللي كتبته اليسا لان بيقرّب القلوب ما بيبعدا… وكلنا لازم نكون ايد وحدة وندعم بعض ..متل ما بحب اليسا بحب نانسي كمان.”.



وكانت إليسا قد كتبت: “خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”.

كلام اليسا جاء بعد سلسلة تغريدات لـ نانسي عجرم بدأتها بالقول:” بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات”، وأضافت في تغريدة ثانية:” إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator”.