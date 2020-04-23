أجرت الفنانة ” نوال الزغبي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة والتي كشفت من خلالها عن حقيقة ارتباطها وطبيعة علاقتها مع الفنان ” وائل كفوري ” .

حيث نفت نوال الزغبي ما يتردد حول ارتباطهما مؤكدة إنه يجمعهما علاقة صداقة قوية تصل إلى حد التغزل بها وهي أيضا تتغزل به .

فقالت : ” لا يوجد شيء بينى وبين وائل كفوري .. أنا أتغزل فيه وهو يتغزل فيا لكن في إطار الصداقة ” .

وتابعت مازحة : ” اللي يتجوز مرة لا يفكر بالزواج مرة أخرى .. أبنائي في سن الـ18 ولو حكيت مع رجل في الشغل يغيرون عليّ ” .

وأشارت نوال الزغبي إلى إنها لا تفكر في الارتباط في الوقت الحالي ولكن في حال وجدت الشخص المناسب لن تتردد .