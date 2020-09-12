حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة على الإعلامي سعيد حريري في برنامجه free talk، حيث تحدثت عن حقيقة تصريحها من مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم ووصفها بأنها ليست الأجمل.

ووجه سعيد الحريري سؤالا الى نوال الزغبي ان كان سبب تصريحها واعتبارها ان نادين نسيب نجيم ليست الاجمل انه لديها علامة استفهام حول نجوميتها لترد ضاحكة: “ما بعرف العالم كيف يتحضر”.



وأوضحت نوال الزغبي أنها تلقت سؤالا حول إذا ما كانت ترى نادين نسيب نجيم الأجمل فأجابتهم بأنها جميلة ومميزة ولكن ليست الأجمل والساحة مليئة بالجميلات مثل سيرين عبدالنور وغيرها.



واستنكرت نوال الزغبي سوء التفاهم الذي حدث قائلة: “شو هنتها يعني ما فهمت يعني يا هي الاجمل يا اما بتكون اهنتها مش مظبوط هي امرأة كثير حلوة واصلا ملكة جمال وفي مثلها كثير حلوين بمثلوا”.