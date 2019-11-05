نوال الكويتية تتعرض إلى وعكة صحية مفاجئة

نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة ” نوال الكويتية ” تكشف من خلالها عن تعرض نوال لوعكة صحية .

فكتبت أصالة في تعليقها على الصورة قائلة : ” ياحبيبة الروح ويا صديقتي القريبة الحنونة الطيبة .. ألف سلامة على قلبك وماتشوفي شر .. الله يحفظك لعيلتك الكبيرة اللي صرتي بالنسبة إلهم المثل الأعلى للرقي والفن الرفيع المتقن .. سلامة قلبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية ” .

وبعد انتشار خبر مرض نوال الكويتية على مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب خبر اعتذارها عن إحياء حفلها في ” ليلة سهم ” ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء .

حيث نشرت الجهة المنظمة للحفل عن إحياء حفلها الغنائي لظرف صحي طاري وقالوا : ” لعارض صحي تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها عن المشاركة في حدث ” ليلة سهم ” ضمن فعاليات موسم الرياض .. داعين الله عز وجل لها بالشفاء العاجل وأن يلهمها تعالى ثوب العافية وتعود قريبا لمحبيها .. خطاك الشر يا أم حنين ” .

خرجت نوال لطمأنة جمهورها على وضعها الصحي حيث كتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” صباح الخير .. حبيت أطمنكم إني الحمد لله بخير، .. شوية تعب ويزول إن شاءالله .. شكرا لكل من سأل عني والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله ” .