ردت الفنانة نوال الكويتية على مطالبات جمهورها بالظهور ببث مباشر وذلك بعد انتشار هاشتاغ يطالبها بذلك تحت عنوان “جمهورك يبي لايف يا نوال”.

وقد كتبت نوال الكويتية عبر حسابها على تويتر: “مساء الورد على أحلى جمهور انا ولهت عليكم وولهت اغنيلكم اعذروني ياحبايبي الظروف صعبه مع هالأزمه الله يعديها علي خير ان شاءالله والأكيد اني راح اكون معاكم لايڤ هاليومين احبكم وااااايد”.

مساء الورد على أحلى جمهور

انا ولهت عليكم وولهت اغنيلكم اعذروني ياحبايبي الظروف صعبه مع هالأزمه الله يعديها علي خير ان شاءالله

والأكيد اني راح اكون معاكم لايڤ هاليومين احبكم وااااايد #جمهورك_يبي_لايف_يانوال — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 5, 2021

أما الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله فقد غرد عبر حسابه على تويتر كاتبا: “طز في قلبي وفيني لو غليتك وانتَ ماتسوى غلا” مستعينا بمطلع اغنية “ما تسوى غلا” للفنانة نوال الكويتية.

طز في قلبي وفيني لو غليتك وانتَ ماتسوى غلا — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2021

وكانت ​نوال الكويتية​ قد طرحت مؤخرا اغنيتها الجديدة “​خلك سموح​” على قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات بدر بورسلي، ألحان مشعل العروج، وتوزيع مشاري اليتيم.