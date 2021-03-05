أثارت الفنانة الكويتية نورة العميري حالة من الجدل بعد ظهورها بفيديو بدون أي مكياج وبشعر منكوش للرد من خلاله على التعليقات التي تسألها عن سبب عدم وضعها المكياج.

وقالت العميري: “ما ادري الناس الي تقعد من النوم وتحط مكياج كل يوم من غير مناسبة.. اول شي المكياج يتعب الوجه.. ثاني شي أنا أحب نفسي على طبيعتي.. الي يحبني على طبيعتي حيا الله على سنابي والي ما يحبني على طبيعتي ولا يحب يشوف شخص بدون مكياج هذه مشكلته.. سوي بلوك عادي ما راح تأثر على حياتي.. أحمد ربي إنه في ناس تحبني.. وتابعني وتحب نورة على طبيعتها فإذا انت حابب تشوف نورة بمكياج تابعيها في مسلسل أو مسرحية.. أو شي مناسبة حاضرة أنا عيوني الكم احط مكياج والبس كعب والبس نفنوف.. اما في حياتي الطبيعية أنا أحب اكون لابسة سبور ولابسه لبس مريح وقاعدي على طبيعتي مع الناس الي احبهم.. انا هذه طبيعتي شعري خشن ووجهي الي بدون مكياج”.

وبالرغم من بعض الإشادات التي جاءت من الجمهور بسبب جرأة العميري وظهورها بهذا الشكل الصادم في ظل حرص النجمات والفاشنيستات على الظهور بأجمل شكل، إلا أنه كان هناك العديد من التعليقات التي انتقدت ظهور الفنانة الكويتية بهذا الشكل، وقال البعض من المتابعين إنه ليس على العميري الظهور بمكياج أو بأجمل إطلالة إلا أنه على الأقل كان يجب عليها الاهتمام ببعض التفاصيل مثل شعرها ومكياج خفيف أو مرطب شفاه، حيث ظهرت شفتاها كأنهما متشققتان وجافتان.

ومن بين التعليقات: “ع الاقل كولي اضافر حت نكول بنيه مو لهل درجه”، واستذكرت متابعة أخرى شخصيتها عند مشاركتها في برنامج المواهب ستار أكاديمي قبل سنوات قائلة: “ياعمري اذكرها اول مادخلت ستار اكاديمي كنتي كيوت وخجوله وخوافه ودايم تبكين لدرجة انك انسحبتي من البرنامح ، فرق عن الأن تغيرتي 360 درجة”. وعلقت أخرى: “اي المكياج يتعب الويه ع قولتج مبينه النظارة ع ويهج”وفي تعليق آخر: ” لاتحطي ميك اب بس عالاقل مشطي شعرش مو كأنش واحد طالع من حريقة”. ودافع البعض عن تصرف نورة معلقين: ” يا حلاتها والطبيعه حلوه ونفسي ماحط مكياج الا بالمناسبات”.