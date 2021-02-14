فاجأت الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية نورة العميري متابعيها بخبر خطوبتها، اليوم الأحد، حيث نشرت صديقتها الفاشينيستا فوز الفهد نبأ الخطوبة مصحوبا بصورة يد نورة بخاتم الخطوبة مع المباركة وتمنيات السعادة.

ولم يتم الكشف عن هوية العريس حتى الآن، والذي من المرجح أن يكون رجل أعمال كويتيا بحسب المتابعين.

وجاء إعلان نبأ الخطوبة في توقيت مثالي؛ إذ يصادف اليوم عيد الحب؛ ما يشير إلى قصة رومانسية يتشوق المتابعون لمعرفتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر خطوبة نورة العميري، وجاء في التعليقات:” الف مبروك نورة تستاهلين كل خير”.

نورة العميري مغنية وممثلة كويتية من مواليد الـ 28 من يونيو 1989، وهي ابنة المغنية الشعبية “أم فيصل”.

دخلت المجال الفني عام 2009 من خلال مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي، وكانت أول كويتية تشارك في نسخته السادسة.

ونالت نورة العميري جائزة أفضل فنانة كوميدية من “مهرجان المميزون” في رمضان.

وكشفت المدوّنة الكويتية نورة العميري، في وقت سابق أنها أصيبت بمرض السرطان في الغدد الليمفاوية قبل ست سنوات، وأشارت إلى أنها شفيت منه.