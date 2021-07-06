تغزلت حرير حسين كامل ابنة، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من ابنته رغد، بالفنان المصري محمد رمضان، ووثقت صورة لها معه عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت حرير على الصورة التي نشرتها على حسابها بإنستغرام: “Number 1، نورت يا بطل وخليك ثابت، #محمدرمضان، #حرير_حسين_كامل، #حفيدة_صدام”.

وانهالت التعليقات على الصورة، فيما كتب لها العديد من متابعاتها بأنها “محظوظة” بلقائها بالفنان المصري، بينما تساءل آخرون عن المكان الذي جمعهما، وسبب المناسبة، ليرد البعض بأن الصورة يبدو وأنها التقطت في الإمارات.

وكتبت لها إحدى صديقاتها:” والله انتي Number one أصلا له الشرف انو تصور وياج الصديقه العزيزه حرير المرتبه الله يوفقج بحياتج”.

وأضاف آخر:” اقول الانستا منور اثاري حرير الذهب منزله منشور”. و” جمالج ياحرير الجميلة محمد رمضان الراقي”، و” فدوه نياله لمحمد رمضان واقف يمج”.

يذكر أن حرير، 35 عامًا، اشتهرت بتأليف كتاب مذكرات، أسمته “حفيدة صدام”، احتوى على أخبار متعلقة بحياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين وأباها حسين كامل.

وأَهدتْ رغد صدام حسين نسخة من كتاب ابنتها إلى الإعلامية لجين عمران، فنشرت الأخيرة الإهداء مع تعليقها عليه “عزيزتي حرير، لديك أُمٌّ عظيمة وقوية يحق لك فعلا أن تفخري بها”.