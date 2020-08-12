تناقلت عدة حسابات نشطة معنّية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صور نادرة لـ نور الأبنة الوحيدة للفنانة “شيرين رضا” والطليقة الاولي للنجم الكبير “عمرو دياب، واستطاعت الإبنة أن تخطف الأنظار بجمالها وبالشبة الكبير مع والدها .

وفي حديث سابق للفنان، وعقب انفصاله عن زوجته الأولى شيرين رضا، تحدث الهضبة عن ابنته الكبري نور، التي كانت تبلغ حينها عاملن ونصف، قائلًا: “بنتي نور هي اللي طلعت بيها من كل حاجة حصلت، وأتمنى لها أن تعيش في جو مليء بالحب والخير والسلام، من غير توتر أو عصبية، ومتعيش أو تشوف اللي أنا شوفته أو عيشته، وأنها تعيش في جو أسري رغم ما حدث”.

الفنان “عمرو دياب” وزوجته الحاليه الفنانة “دينا الشربيني” برفقة إبنته الكبري “نور” من طليقته الاولي الفنانة “شيرين رضا”

الفنان عمرو دياب مع إبنته الكبري نور

وعلي الصعيد الفنى، عُرض للفنانة شيرين رضا مؤخراً “فيلم الأقصر” فى المهرجان السينمائى الدولى فى كارلوفى فارى بالتشيك، من تأليف وإخراج البريطانية “زينة درة”، ويحكى الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقى بصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق، بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمى.

أما عن النجم عمرو دياب، فيُشار إلي أنه قد حقق من خلال أغنيته الأخيرة “يا بلدنا يا حلوة”، عدد مشاهدات اقترب من 24 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها من عدة أيام، حتى أنها تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.