شاركت نور ، أبنة الفنانين المصريين عمرو دياب وشيرين رضا، متابعيها، عبر حسابها على “إنستجرام”، بصورة جديدة ظهرت فيها بشكل مختلف..

واستطاعت نور أن تثير إعجاب العديد من متابعيها، والذين انهالوا عليها بالتعليقات وامتدحوا إطلالتها الجديدة، إذ ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة مع بنطلون من اللون البيج، وظهرت واقفة مستندة على الحائط بجوار مدفأة، معلقة على الصورة: “مدفأة الخريف”.

وكانت شيرين رضا قد نشرت خلال الفترة الماضية صورة لابنتها نور أثناء فترة طفولتها وعبرت عن شوقها للقائها حيث تعيش نور دياب بعيدا عن عائلتها خلال هذه الفترة.

وخلال السنوات الماضية كانت تفضل ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا الكبرى عدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف حيث كانت تعتبر من أقل ابنائه تفاعلا عبر حسابها على “انستجرام” و أنها لم تكن تنشر بشكل دائم صور أو تفاصيل حياتها على عكس أخواتها عبدالله، وكنزى، وجانا دياب،

نور عمرو دياب نشرت كذلك أكثر من صورة نادرة تجمعها بوالدتها ووالدها أثناء فترة طفولتها، واهتمت أيضا بتوجيه رسالة لوالديها من خلال حسابها على “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “اهلا أبي، أهلا والدتي”، وقد نالت رسالة نور لعمرو دياب ووالدتها شيرين رضا اهتماما كبيرا من قبل جمهورها لكونها أول مرة تنشر صور تجمعها مع أسرتها عبر حسابها على “انستجرام”