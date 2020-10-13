تصدرت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت قائمة الترند على موقع تويتر بعد تداول صور لشبيهتها على بعض الحسابات المهتمة بشؤون المشاهير.

فقد نشر احد الحسابات صور لشبيهة نور الغندور وعلق كاتبا: “نور الغندور فيها شيء متغير” لتنهمر التعليقات التي احتارت بين مؤكد انها نور الغندور ولكنها تغيرت كثيرا واخرين اكدوا أنها ليست هي بل للوغر تدعى سمر.

وكانت نور الغندور قد خطفت الانظار مؤخرا بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام مع شقيقها عمر.

يشار إلى أن نور الغندور تشارك في مسلسل “دفعة بيروت” الذي تدور أحداثه في مرحلة ستينات القرن العشرين ويتناول قصص مجموعة طلاب من مختلف الدول العربية يتابعون دراستهم في إحدى جامعات بيروت قبل الحرب الأهلية. ويشارك فيه مهند الحمدي، نور الغندور، بشار الشطي، فاطمة الصفي، حمد أشكناي، علي كاكولي، هدى الخطيب. وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.