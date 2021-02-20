احتفلت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، بعيد ميلاد والدها في مدينة “أسوان” المصرية يوم أمس، حيث أظهر مقطع فيديو تداولته الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير جانباً من الاحتفال، الذي تخلله قيام والدها بتقطيع كعكة الميلاد والتي احتوت على صورةٍ للعائلة، على أنغام أغنية “انزل يا جميل ع الساحة” للفنان اللبناني وليد توفيق.

وعلى الرغم من التعليقات على الفيديو، والتي جاءت في أغلبها لتهنئة والدها والأمنيات له بالعمر المديد، إلا أن هناك قسماً من المعلقين كان الشبه الكبير بين نور ووالدها هو ما لفت انتباههم، حيث علقت إحداهن بالقول: “يالله تشبه ابوها كثييير سبحان الخالق”، لتضيف أخرى: “نسخه من ابوها”، ويضيف آخر: “ماخذه الجمال من ابوها”.



وكانت الفنانة المصرية قد نشرت صوراً لها من جولتها في مدينة “أسوان” المصرية، حيث تقضي وقتها مع عائلتها؛ إذ كشفت عن ذلك من خلال صورةٍ عائلية نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت عليها بالقول: “Let’s discover “Aswan” أو “دعونا نكتشف أسوان”، لتقوم بعدها بنشر الكثير من الصور عن رحلتها عبر خاصية “الستوري”.

ويبدو أن نور الغندور قررت الذهاب في هذه الإجازة، بعدما انتهت من تصوير مسلسل “دفعة بيروت”، والذي تدور أحداثه خلال فترة ستينات القرن العشرين في لبنان، حيث يجد مجموعة من الطلاب العرب نفسهم في دوامة من الأفكار والطموحات المتناقضة والعادات المختلفة تحت إطار قصص الحب.