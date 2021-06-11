أطلّت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور بأحدث جلسة تصوير لها، وخطفت الأنظار بفستان سهرة طويل باللون الأزرق، من توقيع المصمم العالمي مايكل سينكو، بمناسبة حفل زفاف صديقتها.
وأحدثت نور ضجة كبيرة بالصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستعرضة إطلالتها بالفستان، وعلّقت متسعينة بكلمات أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم: “فليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة.. ألف مبروك الزواج لـ اختي و صديقتي و حبيبتي و الصغنونه بتاعتنا جواهر .. عسى الله يتمم عليكم و يهنيكم يارب”.
ونسقّت مع الفستان مجوهرات ألماسية لافتة، زادت إطلالتها جمالاً، وإعتمدت ماكياجاً أبرز نعومة ملامحها.
كما نشرت نور مجموعة أخرى من الصور، وعلّقت بطريقة طريفة: “تريدون صوراً أكثر؟”.
أطلّت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور بأحدث جلسة تصوير لها، وخطفت الأنظار بفستان سهرة طويل باللون الأزرق، من توقيع المصمم العالمي مايكل سينكو، بمناسبة حفل زفاف صديقتها.