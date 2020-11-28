وتفاعل الجمهور مع الفيديو معتبرين أن ما قام به الأب تصرف جميل ويدل على مشاعر فياضة، فيما وصفه البعض بالغريب والمبالغ به، فيما شكك البعض بحقيقة الرواية، ومن أبرز التعليقات: ” المنديل م اهترى من 20 سنه سبحان الله. الورق يهتزي كيف منديل جربي كذبه ثانيه نور”، ” لم تزبط ياحج مقصده يواسيها بعد موضوع مهند وبالغ حبتين”، ” 4 سنوات وبهالنعومه واللمعه ؟”، ” ترا الشعر يجف ما تكون فيه لمعه ويكون صحي”.

يُشار إلى أن العديد من الشائعات كانت قد انتشرت عن وجود علاقة حب تجمع بين نور الغندور والفنان السعودي مهند الحمدي بعد تقديمها العديد من الأعمال سويًا والتي قدموا فيها أدوارا رومانسية جعلت الجمهور يشكك بوجود علاقة بسبب الكيميا الكبيرة التي تجمعهما.

وبالرغم من حرص الثنائي على نفي هذه الأخبار باستمرار والتأكيد على صداقتهما لم يقتنع الجمهور بالأمر، حتى قيام الحمدي مؤخرًا بنشره صورة خلال احتضانه فتاة لم يكشف عن وجهها مؤكدًا أنها حبيبته، وخمن البعض أن تكون هذه الفتاة هي نور الغندور، إلا أن عددا من رواد السوشال ميديا قاموا بنشر صورة تكشف وجه حبيبة الحمدي ليتضح أنها فاشنيستا لبنانية تدعى فرح مراد.

وفنيًا كان آخر أعمال نور الغندور مؤخرًا مسلسل “دفعة بيروت” الذي عرض على منصة شاهد الإلكترونية وهو الجزء الثاني من مسلسل “دفعة القاهرة”والذي شاركت فيه الغندور أيضًا بشخصية مختلفة، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وقدمت الغندور شخصية فتاة جامعية تُدعى جميلة من أب كويتي وأم مصرية، وظهرت بأحد المشاهد وهي تتحدث باللهجة المصرية، ليعلق الجمهور حينها أن “العرق المصري” ظهر في النهاية.

ومن أبرز الأعمال التي جمعت الغندور والحمدي كان مسلسل جمان.