تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء بين الممثلة والفاشينيستا المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور ومواطنها الفنان محمد رمضان خلال مشاركتهما في احدى الفعاليات في دبي.

وتوجه محمد رمضان بكلمة لنور الغندور قائلا “ان شاء الله تنوري بلدك وبإذن الله نشوفك في اعمال مصرية جميلة لأن مصر ليها حق عليك بردو” ثم استطرد “الكويت ومصر واحد بردو هي في بلدها الثاني”.

من ناحية أخرى، أثارت نور الغندور مؤخرا الجدل حول ارتباطها حيث لمحت إلى أنَّها تعيش قصة حب تظهر على وجهها، وهو ما جعلها تبدو أجمل.



وقالت الغندور، في مقطع متداول: “أنا حليانة حليانة وما أعرف شو اللي يحلي الواحد يمكن الحب يلا هذه سالفة جديدة”، وبدت علامات السعادة على ملامحها، وهي تتحدث عن الحب.

حصرياً لـ "سيدتي": #نور_الغندور تتحدث للمرة الأولى عن الشائعات المنتشرة حول خطبتها pic.twitter.com/tEpXRvn67x — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 17, 2021

غير ان نور الغندور نفت في لقاء صحفي ان تكون مرتبطة حاليا مؤكدة في الوقت نفسه انها لا تحبذ مشاركة تفاصيل ارتباطها بشكل علني خاصة ان كان الطرف الاخر غير موافق على ذلك.