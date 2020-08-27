يعيش الفنان المصري عمرو دياب نجاح احدث اعماله “أماكن السهر” الذي ظهر فيه بشكل رومانسي مع دينا الشربيني غير ان نور، الابنة الكبرى لعمرو دياب، خطفت الاضواء منه وتصدرت مواقع البحث بعد نشر شيرين رضا، زوجته الاولى، صورة لابنتها معبرة عن شوقها لها.

البداية كانت بنشر شيرين رضا صورتين لابنتها نور عبرت من خلالهما عن اشتياقها لها اذ كتبت “miss my Noonoo”.

بدورها ردت نور على والدتها ونشرت، عبر حسابها على إنستجرام، صورتين لها مع والدها ووالدتها، حيث ظهرت فى الصورة الأولى مع الهضبة الذى كان يحملها على يديه وهى فى الأشهر الأولى من عمرها فيما ظهرت فى الصورة الثانية مع والدتها التى كانت تحملها فوق كتفها ويبدو أنها كبرت بعض الشىء مقارنة بصورتها مع والدها، وصحبتهما بتعليق: “hi dad – hi mom”.

يذكر أنه لدى عمرو دياب اربعة ابناء هم نور من زوجته الاولى شيرين رضا وعبدالله وكنزي وجنا من زوجته الثانية السعودية زينة محمد عاشور

ونور التي غنى لها والدها أغنية “نور العين”، التي تم إصدارها في 1996 تجمعها علاقة جيدة به كما انها توصف بأنها صديقة للفنانة دينا الشربيني