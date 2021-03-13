نشرت نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب، مقطعًا مصورًا عبر حسابها عبر “تيك توك”، شبهت من خلاله نفسها بدوقة ساسيكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري.

ووثق الفيديو نور دياب وهي تتحوّل إلى ميغان ماركل، في إشارة منها إلى أن ملامحها أقرب للأخيرة، وسط ردود فعل واسعة بين المتابعين.

وتباينت الردود على مقطع الفيديو بين من وافق على الشبه الكبير بين نور وميغان، وبين من لم يؤيد ذلك.

وقال معلقون، إنّ ميغان ماركل تشبهها أكثر من والدتها شيرين رضا، فيما لم يرَ آخرون أي تشابه بينهما، وذكروا بأنّها تشبه الشابة السعودية رهف القنون.

وتُعد نور هي الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، وهى الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا ابنة رائد الفن الاستعراضي في مصر ومؤسس فرقة رضا، محمود رضا.

ولدى نور 3 أشقاء من الزوجة الثانية لوالدها زينة عاشور، وهم: كنزي، وجنا، وعبد الله، وقد قررت نور عمرو دياب، دراسة العديد من التخصصات.

وتحدثت نور مؤخرًا، عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الخاصة وكذلك والدها، ووالدتها الفنانة شيرين رضا، وحبيبة والدها السابقة الفنانة دينا الشربيني، من خلال الأسئلة التي طُرحت عليها من قبل الجمهور عبر إنستغرام.

وأكدت نور بأنها تحب دينا الشربيني كثيرًا، ووصفتها بأنها شخصية رائعة ولطيفة، مؤكدة في الوقت نفسه، أن علاقتها بوالدها جيدة، وردت: “هذا جيد حقًا. إنه أكثر أب مجتهد أعرفه حتى الآن، أجده دائمًا حينما أحتاج إليه… إنه مصدر إلهام بالنسبة لي والعديد من الآخرين.. أنا محظوظ به. أحبه من كل قلبي”.





أما فيما يتعلق بعلاقتها مع والدتها الفنانة شيرين رضا، فقالت بأنها أفضل صديقة لها، وتحبها تماما حتى الموت، وستفعل أي شيء لها، وهي تفتقدها كثيرًا.

وردًا على سؤال حول عدم وجودها برفقة عبدالله وكنزي ابني عمرو دياب، من زوجته الثانية زينة عاشور في دبي، فقد قالت: “صدقوني أحب كثيراً أن أتواجد معهما، ولكن كما قلت في السابق أنا في بريطانيا وهناك إغلاق عام”.

في عضون ذلك، نفت نور عمرو دياب نيتها دخول مجال الفن واحتراف الغناء، وقالت إنها ليست مغنية، وإن أختها جنا هي فقط المغنية في العائلة، وكشفت عن حبها للرقص، وأنه هوايتها الفنية الوحيدة.