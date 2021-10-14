أعلنت ” نور عمرو دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” شيرين رضا ” في بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام عن إصابتها بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ” ADHD ” .

وهو المرض الذي كانت قد أعلنت أيضا منذ أشهر قليلة شقيقتها ” جنى ” عن إصابتها به .

وقالت نور عمرو دياب موجهة نصيحة إلى متابعيها : ” عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري ” .

وأضافت أنها كانت تتردد لطبيب نفسي خاصة في فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا نتيجة تعرضها للإكتئاب .

وعلقت على ذلك قائلة : ” لم أستطع النوم أو الأكل عندما كان يهاجمني القلق .. شعرت بالموت وكل ذلك ذهب بعد العلاج ” .

وكشفت نور خلال البث المباشر عن انتقالها إلى منزلها الجديد في جنوب لندن مشيرة إلى أنه من المقرر زواجها من خطيبها ” كيران وودورد ” في عام 2022 دون تحديد موعد محدد معربة عن سعادتها الكبيرة معه .

فقالت نور عمرو دياب : ” انتقلت لمنزلي الجديد في جنوب لندن وحاليا البيت فاضي من التجهيزات حتى معنديش كنبة في غرفة المعيشة .. المطبخ فاضي ولكن خلال الفترة المقبلة أقوم بفرش المنزل على ذوقي ” .

كما أكدت على أنها لا تحب استغلال اسم وشهرة والدها ووالدتها .. وأوضحت أنها تحب أن يتابعها الجمهور لنفسها فقط وتتجاهل ايضاً الانتقادات السلبية التي توجه اليها .