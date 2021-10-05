خرجت ” نور عمرو دياب ” إبنة الفنان (عمرو دياب) والفنانة ( شيرين رضا) ببث مباشر عبر حسابها على إنستجرام للرد على تساؤلات محبيها ومتابعيها والتي كشفت من خلاله عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتها بوالدها .

فأشارت نور عمرو دياب إلى أنها لا تعتمد على والدها ووالدتها سواء ماديا أو اجتماعيا منذ سنوات وذلك لاختيارها أن تعيش حياتها بطريقة مستقلة وتعتمد في إنفاقها على العائد الذي تحصل عليه من عملها كخبيرة للموضة .

وأضافت نور أنها لم تلتق بوالدها عمرو دياب منذ بدء انتشار جائحة كورونا ولكنها تتواصل بشكل دائم مع والدتها شيرين رضا .

كما أعلنت عن عزمها زيارة مصر في العام القادم في حال انتهت من تأثيث منزلها الجديد تمهيدا لانتقالها للعيش مع خطيبها .