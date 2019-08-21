نيرمين الفقي تخطف الأنظار بملابس البحر.. شاهدوا ما فعلته في المسبح!

نشرت الفنانة المصرية نرمين الفقي، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صوراً التقطت لها اثناء تمضيتها إجازة في احد المنتجعات البحرية.

وبدت وهي ترتدي ملابس السباحة وتقوم بالنشاطات المائية. وأحدثت بذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحازت إعجاب الكثيرين.



كما نشر الممثلة فيديو لها من المكان نفسه وهي تسبح محققة أكثر من 109 آلاف مشاهدة في وقت قصير جداً.

ويشار إلى أنها عاشت مؤخراً حالة من الحزن الشديد بعد وفاة خالها. وهو ما أعلنته من خلال حسابها على “فايسبوك” حيث نشرت صوراً جمعتها والأخير مع التعليق: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله خالي الدكتور علي كجوك “.

ويذكر أنها أحدثت موجة من الجدل بسبب غيابها عن عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وسارعت إلى تبرير ذلك مشيرة إلى أنها كانت خارج مصر.