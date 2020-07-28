شاركت الفنانة المصرية “نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث اطلت الفقي وهي منطلقة على الشاطئ مرتدية ما يٌشبه “البوركيني”، ولكنه نصف كم وشورت. وأثارت إعجاب جمهورها بتلك الإطلالة المحتشمة على شواطئ البحر

يأتي ذاك بعد حرب إلكترونية بين المايوه “البكيني”، و”البوركيني”، بسبب رفض أحد القرى السياحية نزول سيدة محجبة مرتدية مايوه بوركيني البسين، ما استفز البعض للثورة على العنصرية ضد النساء، كما كان لمرتديات البكيني بعض التحفظات على عدم قدرتهن على النزول في بعض الأماكن بالمايوه.

كما نشرت الفقي فيديو لها وهى تسبح رغم ارتفاع الموج وشدته، وبدا عليها الاستمتاع بوقتها، خاصة أنها يبدو أنها سباحة متمكنة.وأرفقته بالتعليق عبر حسابها بإنستجرام، وقالت: “برغم أن البحر عالى بس برضو تحفة”.

فى سياقٍ آخر، نشرت الفنانة نرمين الفقي منشوراً لها مؤخراً عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك”، أثارت به الجدل وقلق متابعيها،حيث نشرت صورة لها كشفت من خلالها عن إحتياجها لوجود شخص بجانبها يسأل عنها ويهتم بها .وأرفقتها بالتعليق قائلة :”أنا عايزة حد ياخد باله مني اليومين دول ويسأل عني كل يوم ويقولي معلش الدنيا هتبقى أحسن”؛ وتفاعل المتابعون على المنشور بشكل كبير حيث تساءل البعض حول السبب من وراء قولها ذلك والبعض فسر إنها تمر بمرحلة صعبة أو تعاني من أزمة وتلقت عدد من التعليقات الداعمة لها.

وعلى الصعيد الفنى، تعيش الفنانة نرمين الفقي، حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما “مسلسل لؤلؤ” مع الفنانة مى عمر، وعدد آخر من الفنانين، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، كما تشارك نرمين الفقي في بطولة “مسلسل شارع 9″، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وتشاركها في بطولته الفنانة رانيا يوسف، ونخبة من كبار نجوم الدراما.