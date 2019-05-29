نيشان عن نشره لآيات قرآنية في رمضان ” في الإيمان نور وفي التعصب نفاق “

قام الإعلامي اللبناني ” نيشان ” منذ بداية شهر رمضان بنشر أية من القرآن الكريم يوميا على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” .
الأمر الذي أثار استغراب متابعيه ورواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث أن نيشان مسيحي الديانة .
ولكن جاء رد نيشان على ذلك بإنه يخوض تحديا جديدا طوال شهر رمضان وهو إلزام نفسه بحفظ أية من القرآن الكريم يوميا .
وهذا الأمر ليس بالجديد عليه حيث يلاحظ إنه يحفظ أجزاء مختلفة من القرآن الكريم ودائما ينشر عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أدعية وأحاديث نبوية .
وتعرض نيشان لهجوم على حسابه الشخصي على ” تويتر ” من أحد المتابعات بعد نشره لأية قرآنية من سورة البقرة حيث قالت عنه إنه منافق .
ليرد نيشان عليها بأن هذا هو حسابه الشخصي ينشر عليه ما يريد وإنه يؤمن بما يشاء وقال ” أحفظ الأيات القرآنية كما أختار تعلمي أنتى القراءة في الكتب السماوية وكفي عن التعصب .. في الإيمان نور وفي التعصب نفاق .. تحياتي ” .
فقط لأنّي دَوّنتُ هذه الآية القرآنية ضاقت بك الدنيا وفقدتِ صوابك؟؟؟
عزيزتي،
هذا حسابي.
أغرّد كما يحلو لي.
أؤمِن كما أشاء.
أحفظ الآيات القرآنيّة كما أختار.
تعلّمي أنتِ القراءة في جميع الكتب السماويّة.
كُفّي عن التعصُّب!
في الإيمان نور.
أمّا في التعصّب نفاق.
تحياتي. https://t.co/JbRloU0Gba
— نيشان (@Neshan) May 4, 2019