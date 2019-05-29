نيشان عن نشره لآيات قرآنية في رمضان ” في الإيمان نور وفي التعصب نفاق “

قام الإعلامي اللبناني ” نيشان ” منذ بداية شهر رمضان بنشر أية من القرآن الكريم يوميا على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” .

الأمر الذي أثار استغراب متابعيه ورواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث أن نيشان مسيحي الديانة .

ولكن جاء رد نيشان على ذلك بإنه يخوض تحديا جديدا طوال شهر رمضان وهو إلزام نفسه بحفظ أية من القرآن الكريم يوميا .

وهذا الأمر ليس بالجديد عليه حيث يلاحظ إنه يحفظ أجزاء مختلفة من القرآن الكريم ودائما ينشر عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أدعية وأحاديث نبوية .

وتعرض نيشان لهجوم على حسابه الشخصي على ” تويتر ” من أحد المتابعات بعد نشره لأية قرآنية من سورة البقرة حيث قالت عنه إنه منافق .

ليرد نيشان عليها بأن هذا هو حسابه الشخصي ينشر عليه ما يريد وإنه يؤمن بما يشاء وقال ” أحفظ الأيات القرآنية كما أختار تعلمي أنتى القراءة في الكتب السماوية وكفي عن التعصب .. في الإيمان نور وفي التعصب نفاق .. تحياتي ” .