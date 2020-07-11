اسنتكر الاعلامي اللبناني نيشان اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم اسم الجمعة، تحويل اية صوفيا من متحف الى مسجد.

وقال نيشان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #ايا_صوفيا إلى مسجد. الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان. تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد لن يجعل منك”.

كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس،

اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #ايا_صوفيا إلى مسجد.

الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان.

تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد لن يجعل منك #خليفة_للمؤمنين.#عن_جَدّ_خبيث — نيشان (@Neshan) July 10, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن أن أول صلاة جمعة في آيا صوفيا ستقام في 24 يوليو، وقال إن الزوار من مختلف المعتقدات الدينية سيظل بإمكانهم الدخول إلى المكان.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة “سنؤدي سويا صلاة الجمعة في آيا صوفيا في 24 يوليو ونعيد فتحها للعبادة”، مضيفا ان هذه الكنيسة السابقة التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول ستبقى مفتوحة “للجميع، أتراكا وأجانب، مسلمين وغير مسلمين”.

وأصدرت المحكمة العليا التركية حكما يمهد الطريق لتحويل متحف “آيا صوفيا” في مدينة إسطنبول إلى مسجد، قبل أن يوقع أردوغان مرسوما رئاسيا بذلك يوم الجمعة.