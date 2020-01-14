نيشان يسأل: “ماذا لو انتهت عملية السرقة بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها؟”

عبر الاعلامي اللبناني عن تضامنه مع مواطنته الفنانة نانسي عجرم على خلفية الازمة التي تمر بها منذ قيام زوجها بقتل لص اقتحم منزلهم.

وتساءل نيشان انه كيف ستكون ردة الافعال لو انتهت عملية السطو المسلح بمقتل الفنانة نانسي عجرم وبناتها قائلا: “ماذا لو أتى الخبر كالآتي: “عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها”! كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟! إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر. هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟. هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟”.

ماذا لو أتى الخبر كالآتي:

"عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها"!

كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!

إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟

الأمّ والأب يحميان أطفالهما

بغريزة لا تُقهَر.

هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟

هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟ — نيشان (@Neshan) January 13, 2020

غير ان معظم متابعي نيشان عبروا عن تضامنهم مع اسرة القتيل على اعتبار انه الطرف الضعيف في القصة وبسبب العدد الكبير من الرصاصات التي قام الدكتور فادي الهاشم بإطلاقها عليه.

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يذكر ان نانسي عجرم كانت قد اعادت نشر مقطع من مقابلة زوجة القتيل مع الاعلامي طوني خليفة قالت فيه: “حتى لو سرقها شو كان بده ينقص عليها”.