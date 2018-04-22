نيشان يعيد عرض لحظة اعلان حنان الترك اعتزالها… قبيل مشاركتها في الملتقى العربي للاعلام

نشر الاعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة اعلان الفنانة المصرية حنان الترك اعتزالها للتمثيل وذلك في مداخلة هاتفية معه،

يأتي ذلك قبيل مشاركة حنان الترك في ندوة خاصة تحت عنوان “الإعلام والحياة” والتي سيديرها نيشان ضمن فعاليات الملتقى العربي للإعلام في دورته الـ15.

المعروف أن حنان كشفت مؤخراً عن عودتها للفن من جديد، بعد أن قامت بتسجيل مسلسل إذاعي بعنوان “نونا ستوديو”.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك في التليفزيون كان من خلال مسلسل “أخت تريز”، الذي عرض في عام 2012، وحققت من خلاله نجاحًا ملحوظًا، وقررت بعده اعتزال الفن.