نيشان ينشر صورة مع اعلامية سعودية منقبة!

يشارك الاعلامي اللبناني نيشان في منتدى الإعلام السعودي في نسخته الاولى والذي انطلق امس الاثنين في العاصمة الرياض.

وقد شارك نيشان متابعيه بصورة من مشاركته في المنتدى حيث ظهر مع اعلامية سعودية منقبة وعلق كاتبا: “صحفيَّات واعِدات شَغوفات :: في منتدى الإعلام السّعودي :: في الرّياض. 🇸🇦 :: طَلَبَت أن تتصوّر معي :: فَطَلَبْتُ أن نتصوّر معًا وننشرها.”.

ويحضر المنتدى، الذي انطلق تحت شعار “صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات”، نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر ومشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.