اعلن نجم هوليوود الأمريكي، نيكولاس كيج، أمس الجمعة، زواجه ودخوله “القفص الذهبي” للمرة الخامسة من عروس تصغره بـ 31 عاما.

وبحسب مجلة “ذا هوليوود ريبورتر” الأمريكية، فقد تزوج كيج (57 عاما) من فتاة تدعى، ريكو شيباتا، والتي تبلغ من العمر 26 عاما.

وأشار نيكولاس كيج في بيان إلى أن تزوج من شيباتا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وقال معلقا: “نحن سعداء للغاية”.

Nicolas Cage Gets Married For 5th Time, With 26-Year-Old in Las Vegas https://t.co/nFAo7bUnvA — TMZ (@TMZ) March 5, 2021

وبحسب متحدث باسم كيج، فقد التقى بعروسه ريكو شيباتا في اليابان منذ أكثر من عام.

[PICS] Nicolas Cage and Riko Shibata Wedding Photos at the Wynn Hotel in Las Vegas on February 16th 2021 pic.twitter.com/xRK2ZjbztX — NicolasCageOnFire (@CageOnFire) March 6, 2021

ومن أبرز زيجات نيكولاس كيج، الممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، وليزا ماري بريسلي، ولديه ولدين هما الممثل ويستون من زواجه من كريستينا فولتون، وكال إل من زواجه من أليس كيم.