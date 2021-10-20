أعلن الفنان اللبناني ” نيكولا معوض ” في لقائه مع برنامج mbc trending عن انتظاره لمولوده الأول من زوجته الأوكرانية ” مادلين ” .

وظهر نيكولا معوض في اللقاء الذي أقيم خلال تواجدهما في مدينة الجونة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته .

وأشار الفنان اللبناني إلى أن زوجته في الأشهر الأولى من حملها بعد ظهورها ببطن منتفخ قليلا على السجادة الحمراء ضمن فعاليات المهرجان .

وبسؤالهما حول رغبتهما في أن يكون جنس الجنين صبي أو أنثي أكدا على أنهما يرغبان في أن يرزقهما الله بطفل سليم أيا كان جنسه .

وعن قصة حبهما وتعارفهما قال نيكولا معوض أنه تعرف على مادلين بالصدفة خلال مؤتمر للتبرعات لمساعدة اللاجئين حيث كانت تتواجد الأخيرة في لبنان كمساعدة إنسانية للعمل مع اللاجئين على الحدود بين لبنان وسوريا .

وأضاف أنه عند رؤيته لها أعجب بها وأغرم بها أكثر عند معرفته بسبب تواجدها في لبنان ومشاركتها في هذا العمل الإنساني الذي يدل على طبيعة شخصيتها ونقائها .